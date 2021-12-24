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Работа оперативников на месте взрыва бомбы в Оренбуржье попала на видео

МВД показало видео из Кувандыка, где мужчина напал с самодельной бомбой на тещу и сына

Работа следственно-оперативной группы на месте взрыва мужчиной самодельной бомбы в частном доме в Кувандыке Оренбургской области попала на видео. Запись в пятницу, 24 декабря, «Ленте.ру» предоставила пресс-служба УМВД региона.

На показанных кадрах видно, как оперативники рассматривают большие пробоины на деревянных стенах дома, появившиеся в результате взрыва. Сотрудники правоохранительных органов фотографируют ворота, которые тоже пострадали от осколков. На крыльце дома видны следы крови.

Ранее сообщалось, что в Кувандыке задержан 49-летний мужчина, пытавшийся взорвать 13-летнего сына, бывшую супругу и 64-летнюю тещу. Преступление было совершено примерно в утром 24 декабря. Мужчина проник на территорию частного дома, где жила его бывшая жена, и напал на семью. При нападении он использовал взрывные устройства и карабин.

В результате пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у 64-летней женщины огнестрельное ранение и осколочные повреждения, а у мальчика — перелом руки и осколочные повреждения элементами взрывного устройства.

Елизавета Новикова
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