Губернатор Пермского края поддержал не пускающий непривитых работников завод

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу руководства завода «Машиностроитель» ввести на производстве ковид-сертификаты и не пускать непривитых работников. Об этом он заявил на заседании совета директоров промышленных предприятий региона, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале края.

Губернатор заявил, что считает прививку единственным способом вернуть жизнь в нормальное русло, а также отметил ее влияние на нормальное ведение бизнеса.

«Согласитесь, некомфортно, когда есть большая волатильность. Всегда хочется стабильно заниматься бизнесом», — добавил Махонин.

Ранее власти Камчатского края отменили ковид-сертификаты на общественном транспорте. По словам губернатора Владимира Солодова, данный шаг обусловлен предстоящими праздниками.