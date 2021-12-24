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Губернатор Пермского края поддержал не пускающий непривитых работников завод

Пермский губернатор Махонин поддержал введение ковид-сертификатов на «Машиностроителе»
Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин. Кадр: Пермский край / YouTube

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу руководства завода «Машиностроитель» ввести на производстве ковид-сертификаты и не пускать непривитых работников. Об этом он заявил на заседании совета директоров промышленных предприятий региона, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале края.

Губернатор заявил, что считает прививку единственным способом вернуть жизнь в нормальное русло, а также отметил ее влияние на нормальное ведение бизнеса.

«Согласитесь, некомфортно, когда есть большая волатильность. Всегда хочется стабильно заниматься бизнесом», — добавил Махонин.

Ранее власти Камчатского края отменили ковид-сертификаты на общественном транспорте. По словам губернатора Владимира Солодова, данный шаг обусловлен предстоящими праздниками.

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Роман Кирьянов
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