Ургант высмеял плакаты журналистов на пресс-конференции Путина

Популярный российский телеведущий Иван Ургант высмеял плакаты, с которыми журналисты пришли на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Комментарий шоумена прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Отрывок доступен на YouTube.

Телеведущий рассказал, что все журналисты хотели задать президенту свой вопрос и некоторые, чтобы привлечь внимание Путина, сделали яркие, необычные плакаты. «Тут очень важен и размер плаката, и, конечно, важно подобрать безопасную краску, чтобы она высохла, чтобы, пока ты сидишь на пресс-конференции, не надышался ей и не задал вопрос: "Как в непростых условиях пандемии сохранить популяцию российских эльфов и единорогов?"» — пошутил Ургант.

Шоумен назвал хорошим плакат «Я — Маша из Владивостока», который принадлежал одной из присутствующих. Он сравнил журналистку с героиней мультфильма «Маша и медведь». «Вот русская девушка, да, понятно. Приехала с другого конца страны, ищет медведя», — отметил с иронией Ургант.

На другом плакате, который показали в эфире программы, был изображен Путин, а рядом с ним — сердце и надпись «Ярославль». «О чем плакат говорит? В Ярославле все хорошо, президентом является тот же человек, что и во всей остальной стране», — прокомментировал его шоумен.

Также Ургант обратил внимание на плакат «Однушка за восемь миллионов». Телеведущий усомнился в том, что такая надпись может привлечь внимание президента. Он предложил убрать все слова и оставить на нем только предлог «за».

Ежегодная большая пресс-конференция президента России прошла 23 декабря в очном формате в московском Манеже. На мероприятии присутствовали более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.