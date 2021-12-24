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Якубович ответил на вопрос об изменениях на «Поле чудес»

Ведущий «Поля чудес» Якубович: шоу абсолютно не изменится после перезапуска

Фото: Globallookpress.com

После перезапуска формат шоу «Поле чудес» не изменится, рассказал телеведущий Леонид Якубович. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что доволен сохранением прежнего названия передачи.

Все останется прежним

Леонид Якубовичведущий программы «Поле чудес»

«Название не изменилось, ну и слава богу», — прокомментировал Якубович.

Ранее Первый канал договорился с телекомпанией «ВИД», которая выпускала передачу, о том, что название шоу останется неизменным после перезапуска. Изначально обновленное шоу планировалось выпускать с января 2022 года под названием «Наше Поле чудес».

О перезапуске программы «Поле чудес» стало известно 30 ноября. Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу из-за «нецелесообразности заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». Руководство решило перезапустить шоу в новом формате.

Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, калькой которой и была российская программа «Поле чудес». Якубович, по-прежнему, останется ведущим телешоу.

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Екатерина Смирная
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