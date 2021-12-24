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Стало известно название программы «Поле чудес» после перезапуска

Первый канал отказался от переименования программы «Поле чудес» и смены ведущего Якубовича

Кадр: Телепрограмма «Поле чудес»

После перезапуска программы «Поле чудес» название останется неизменным. Об этом Первый канал договорился с телекомпанией «ВИД», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Руководство пришло к соответствующему решению ради сохранения исторического названия программы. Ведущим «Поля чудес», как и прежде, будет Леонид Якубович. «Первый канал и телекомпания "ВИД" также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах», — отметили в пресс-службе, добавив, что проект является частью истории Первого.

Кроме того, стало известно, что телекомпания передаст Первому каналу весь архив программы, в котором на данный момент — более полутора тысяч выпусков.

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял решение Первого канала перезапустить шоу «Поле чудес» в новом формате. Шоумен назвал новость о перезапуске «Поля чудес» революционной для телевидения. Ургант отметил, что в обновленном шоу все изменится, и показал кадр, который, по его словам, якобы был сделан на съемках программы.

О том, что программу «Поле чудес» ждет перезапуск, стало известно 30 ноября. Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу, перезапустив его уже в новом формате. Решение руководство телеканала объяснило «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». О каких изменениях условий идет речь, в пресс-релизе не сообщалось.

Тем не менее Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, калькой которой и была российская программа «Поле чудес». Перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше Поле чудес» с января 2022 года.

Дарья Кучерявых
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