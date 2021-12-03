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Ургант высмеял перезапуск шоу «Поле чудес» на Первом канале

Иван Ургант назвал новость о перезапуске «Поля чудес» революционной для телевидения
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Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Популярный телеведущий Иван Ургант высмеял решение Первого канала перезапустить шоу «Поле чудес» в новом формате. Комментарий шоумена прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант», отрывок доступен на YouTube.

Шоумен назвал новость о перезапуске «Поля чудес» революционной для телевидения. Ургант отметил, что в обновленном шоу все изменится, и показал кадр, который, по его словам, якобы был сделан на съемках программы. «Смотрите. Барабан ведет шоу, раскручивает [ведущего шоу "Поле чудес" Леонида] Якубовича, а огурцы стоят играют и дарят барабану людей», — сказал он, указывая на коллаж.

Телеведущий также пошутил, что теперь его задача, чтобы после «таких картинок» депутаты Госдумы не переключились с рэперов на программу «Вечерний Ургант».

О перезапуске шоу «Поле чудес» стало известно 30 ноября. Уточнялось, что Первый канал решил не продлевать контракт с компанией «ВИД», производящей этот проект, так как не счел целесообразным заключать договор на предложенных изменившихся условиях. Тем не менее каналу удалось приобрести у компании CBS права на телевикторину Wheel Of Fortune, частичным аналогом которой и было «Поле чудес». Новое шоу выйдет в эфире Первого канала в январе 2022 года, ведущим программы останется Якубович.

Шоу «Поле чудес» выходило на Первом канале еженедельно в пятницу вечером. Якубович начал вести телеигру с ноября 1991 года по предложению первого ведущего программы Владислава Листьева.

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