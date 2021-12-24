Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов

Нутрициолог Журавлева: сочетание насыщенных жирами продуктов наносит вред организму

Фото: Pixabay

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала о несовместимых сочетаниях продуктов в беседе с РИА Новости.

По ее словам, наибольший вред организму наносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром. Журавлева отметила, что растительное масло и орехи относительно хорошо сочетаются с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, но гораздо хуже — с мясом.

«Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью», — добавила она.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала, какие витамины необходимы организму зимой. Это витамины C и D, которые специалист посоветовала принимать в профилактических дозировках.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в колониях
Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев
Суд отложил заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
В Госдуме предложили ограничить продажу одного вида пива
Обнаружена эффективная защита против коронавируса
Афганистан оказался на грани голода
В мэрии Москвы раскрыли планы насчет ограничений из-за COVID
В Японии подтвердили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Перечислены основные теории заговора противников прививок
Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона
Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов
«Росатом» решил собирать батарейки в почтовых отделениях
В Подмосковье начали массово пропадать крышки канализационных люков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter