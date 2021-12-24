Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала о несовместимых сочетаниях продуктов в беседе с РИА Новости.

По ее словам, наибольший вред организму наносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром. Журавлева отметила, что растительное масло и орехи относительно хорошо сочетаются с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, но гораздо хуже — с мясом.

«Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью», — добавила она.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала, какие витамины необходимы организму зимой. Это витамины C и D, которые специалист посоветовала принимать в профилактических дозировках.

