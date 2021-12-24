Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»

Das Erste: в ФРГ «светофорная» коалиция приближается к расколу из-за «Северного потока-2»

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Немецкий телеканал Das Erste заявил, что «светофорная» коалиция, которую сформировало новое правительство Германии, приближается к расколу из-за разногласий по вопросу газопровода «Северный поток-2».

Так, новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. Как считает автор материала Коринна Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса. При этом еще больше вопросов между входящими в коалицию «Зелеными» и Социал-демократами вызывает газопровод. «"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — отмечает Эмундс.

Также журналистка обратила внимание, что в коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции. «Это клин в коалиции, который еще может создать напряжение», — отмечает эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и неокончательным решением. При этом глава государства добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google
В МИД России рассказали о провокационной выставке о Курилах в Японии
Назван удваивающий риск развития рака напиток
В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»
Пашинян высказался против смены парламентской формы правления в Армении
Россияне стали чаще брать ипотеку
Суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» в пользу бизнесмена Пригожина
Байдена призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы
Бывший чемпион UFC назвал единственного способного победить Чимаева бойца
Звезда «Мстителей» потерпит убытки от продажи роскошной квартиры
На Украине пригрозили Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной
Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter