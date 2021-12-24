В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»

Немецкий телеканал Das Erste заявил, что «светофорная» коалиция, которую сформировало новое правительство Германии, приближается к расколу из-за разногласий по вопросу газопровода «Северный поток-2».

Так, новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. Как считает автор материала Коринна Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса. При этом еще больше вопросов между входящими в коалицию «Зелеными» и Социал-демократами вызывает газопровод. «"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — отмечает Эмундс.

Также журналистка обратила внимание, что в коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции. «Это клин в коалиции, который еще может создать напряжение», — отмечает эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и неокончательным решением. При этом глава государства добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.