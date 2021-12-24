Росздравнадзор разрешил выпустить первый компонент вакцины для подростков

Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС.

24 декабря в реестре Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения появилось сообщение о выпуске «Спутника М» в гражданский оборот. Позднее в ведомстве уточнили, что препарат будет выпущен в гражданский оборот после получения соответствующего разрешения на второй компонент прививки.

Ранее Минздрав России внес прививку от коронавируса для подростков в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинация будет проводиться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Глава Минздрава Михаила Мурашко отметил до конца 2021 года в гражданский оборот должно поступить около 150 тысяч доз этой вакцины.