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Вакцину от COVID-19 для подростков выпустили в гражданский оборот

Первые партии вакцины «Спутник М» для подростков выпустили в гражданский оборот

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первые партии вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков выпущены в гражданский оборот. Об этом со ссылкой на данные реестра Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в пятницу, 24 декабря, пишет «Интерфакс».

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Ранее стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Препарат для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник-М», созданный специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрировали в России в конце ноября.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, до конца 2021 года в гражданский оборот должно поступить около 150 тысяч доз этой вакцины.

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Евгения Куликова
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