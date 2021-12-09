В Минздраве раскрыли планы по выпуску вакцины «Спутник М» для подростков

До конца 2021 года в гражданский оборот в России должно поступить около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков. Такие планы раскрыл глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что сейчас завершается контроль по выпуску.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей. Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет.

Ранее Мурашко отмечал, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начаться в России в начале 2022 года.

Вакцину от коронавируса для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник-М» зарегистрировали в России в конце ноября. Препарат был создан специалистами центра имени Гамалеи.