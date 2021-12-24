Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На месяц забаррикадировавшегося в офисе российского топ-менеджера задержали

В Ростове за мошенничество задержали оспаривавшего свое увольнение экс-главу «Водоканала»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону задержали бывшего директора местного «Водоканала» Дмитрия Кубрака, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские вывели Кубрака из офиса, в котором он забаррикадировался на месяц, оспаривая свое увольнение. Ранее в здании отключали свет и воду. Как уточнил охранник офиса, выходы заблокировали неизвестные люди.

Отмечалось, что в ноябре мэрия Ростова-на-Дону, являющаяся одним из акционеров «Водоканала», обратилась в суд с иском о досрочном увольнении топ-менеджера за неэффективную экономическую политику. Параллельно с этим чиновники сообщили в полицию о возможных нарушениях в финансово-хозяйственной сфере.

Новым гендиректором компании выбрали Михаила Поркшеева. Кубрак назвал свое увольнение рейдерским захватом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Совфеде пообещали защитить Донбасс в случае нападения Украины
Песков прокомментировал данные о больной журналистке на пресс-конференции Путина
Российская журналистка прошла на конференцию Путина с неправильными ПЦР-тестами
Россия подтвердила готовность к диалогу с НАТО по безопасности
В Кремле оценили работу правительства России в 2022 году
Россияне назвали главные слова уходящего года
Женщина несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала об этом
Захарова назвала «позор современной Европы»
Российским военным поставили модернизированные машины для эвакуации танков
Совет Федерации одобрил закон о Fan ID
Москвичам пообещали «барическую пилу» и сильный снегопад
Ведущий «Модного приговора» перечислил главные тренды 2022 года
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter