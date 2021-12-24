На месяц забаррикадировавшегося в офисе российского топ-менеджера задержали

В Ростове-на-Дону задержали бывшего директора местного «Водоканала» Дмитрия Кубрака, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские вывели Кубрака из офиса, в котором он забаррикадировался на месяц, оспаривая свое увольнение. Ранее в здании отключали свет и воду. Как уточнил охранник офиса, выходы заблокировали неизвестные люди.

Отмечалось, что в ноябре мэрия Ростова-на-Дону, являющаяся одним из акционеров «Водоканала», обратилась в суд с иском о досрочном увольнении топ-менеджера за неэффективную экономическую политику. Параллельно с этим чиновники сообщили в полицию о возможных нарушениях в финансово-хозяйственной сфере.

Новым гендиректором компании выбрали Михаила Поркшеева. Кубрак назвал свое увольнение рейдерским захватом.