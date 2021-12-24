Экономист спрогнозировала будущее рубля к Новому году

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени Плеханова Ирина Комарова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что рубль весьма уверенно входит в Новый год, отражая в первую очередь, результат позитивной динамики экономики России.

Экономист отметила, что поддержку рублю оказывает как продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке, так и рост ключевой ставки Банка России.

Комарова добавила, что доллар и евро в настоящее время находятся под давлением. Она пояснила, что американская валюта слабеет на фоне резкого роста индекса цен производителей (PPI) в США, а евро ухудшает позиции из-за замедления экономической активности в еврозоне.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября. Финансист напомнил, что помимо геополитической обстановки на рубль оказало давление в том числе падение цен на нефть из-за угрозы нового штамма коронавируса.

