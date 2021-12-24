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ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене российского военного

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в госизмене в пользу Украины военного

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военнослужащего. Ролик в пятницу, 24 декабря, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах, снятых в ночное время, видно, как сотрудники ФСБ подбегают к автомобилю ВАЗ и вытаскивают из салона подозреваемого. После его укладывают на снег и застегивают наручники. В дальнейшем демонстрируется доставка задержанного в суд для избрания ему меры пресечения. Его сопровождают несколько сотрудников ФСБ. Видно, что соблюдаются повышенные меры предосторожности.

Ранее 24 декабря сообщалось, что в Воронежской области задержан российский военный, подозреваемый в госизмене в пользу Украины. Россиянин был завербован украинской разведкой и по ее заданию собирал данные о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Владимир Седов
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