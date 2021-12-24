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Саакашвили обвинил Грузию в стремлении сблизиться с Россией

Саакашвили: Грузия теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страна теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Грузии якобы все громче звучат разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений. Он считает, в страну были внедрены «агенты российских спецслужб». Также он подчеркнул, что грузинское телерадиопространство якобы заполнено российскими контентом и пропагандой.

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Политик подчеркнул, что проекты круизных терминалов и глубоководного порта, которые должны были стать для Грузии «окном в Европу», были приостановлены, а главным инфраструктурным проектом вместо этого, по его словам, стало строительство в Россию новой дороги, которая не имеет экономического значения для Тбилиси.

По словам Саакашвили, доля Грузии в торговле с Евросоюзом составляет 25 процентов, при этом страна стала «намного более зависимой от российского рынка».

Экс-президент Грузии заявил о необходимости реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии и улучшать отношения с «бескорыстными союзниками по ЕС и НАТО» — странами Прибалтики и Вышеградской группы.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Марина Совина
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