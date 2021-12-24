Бросившую голых детей зимой в овраге россиянку отправили в СИЗО

В Саратовской области суд на два месяца отправил под арест жительницу Аткарского района, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Россиянка будет находиться в СИЗО до 21 февраля 2022 года.

Ранее крестная детей обвиняемой рассказала о странностях их матери. По ее словам, мать детей «витала в облаках». Из-за ссоры с учителями сын женщины не посещал школу, а дочь не ходила в детский сад. Женщина постоянно конфликтовала даже из-за просьбы надеть медицинскую маску в общественных местах. В ответ на это она начинала кричать, что по образованию юрист и знает законы.

По версии следствия, 22 декабря обвиняемая была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу, бросила в овраге и скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. За ее жизнь сейчас борются врачи. По данным уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, девочка пережила клиническую смерть.