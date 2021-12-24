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Россиянин начал стрелять из пистолета после конфликта с водителем скорой помощи

В Петербурге объявили план «Перехват» после нападения на машину скорой помощи

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге был объявлен план «Перехват» после нападения 46-летнего водителя Audi на машину скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел примерно в два часа дня 24 декабря возле больницы имени Семашко на Госпитальной улице. Водитель иномарки не поделил дорогу с каретой скорой помощи, после чего сломал зеркало машины «скорой» и начал стрелять в воздух из пистолета. Выстрелив несколько раз, россиянин скрылся.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка задержали мужчину в Колпино, им удалось заблокировать автомобиль подозреваемого на Тверской улице. В машине был обнаружен травматический пистолет. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и доставили мужчину в отделение для дальнейшего разбирательства.

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Елизавета Новикова
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