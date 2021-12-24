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Власти Киргизии узнали в президенте Жапарове российского императора

Чиновники Киргизии сравнили президента республики Садыра Жапарова с царем Петром Великим
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Президента Киргизии Садыра Жапарова сравнили с российским императором Петром Великим. Русского царя-реформатора, который сделал из России империю, в Жапарове узнал заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов, слова чиновника передает 24.kg.

«Петр I у нас Садыр Жапаров. Мы птенцы гнезда Садырова», — заявил Байсалов. Он подчеркнул, что всегда желал для Киргизии «абсолютно» сильного лидера, «который будет вести народ». Байсалов добавил, что готов молиться за то, чтобы такой лидер был во главе республики.

Жапаров пришел к власти в Киргизии в 2020 году на фоне беспорядков из-за предполагаемой фальсификации на парламентских выборах. Протестующие, среди которых были как сторонники Жапарова, так и сторонники других политических сил, вынудили действующего на тот момент президента Сооронбая Жээнбекова подать в отставку. На его место оппозиционеры утвердили Жапарова, который в следующем году выиграл выборы.

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Осенью 2021 года президент расширил собственные полномочия. Жапаров получил право увольнять министров собственным указом, а также запретил высшим чиновникам вести предпринимательскую деятельность.

Ранее посол Киргизии в Азербайджане предложил странам Закавказья и Средней Азии встречаться в формате «5+3», в котором эти государства собрались бы без участия России. После публикаций в СМИ правительство Киргизии срочно опровергло эту информацию и объявило строгий выговор послу.

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Дмитрий Настасьев
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