Пенсионерам в Словакии заплатят по 300 евро за вакцинацию от COVID-19

Около 500 тысяч жителей Словакии старше 60 лет получат до новогодних праздников по 200 евро (16 617 рублей) или 300 евро (24 925 рублей) за прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио RTVS.

Как отмечают СМИ, в Словакии был принят закон о выплате пожилым гражданам 200 евро, если они получили две дозы вакцины, и 300 евро за три дозы препарата. Всего на финансовое поощрение пенсионеров государство выделило 279 миллионов евро.

С 22 ноября власти Словакии ввели в стране локдаун для невакцинированных от коронавируса граждан. Непривитые жители не могут посещать рестораны, торговые центры, массовые и спортивные мероприятия. Им будет разрешено ходить в магазины товаров первой необходимости и аптеки. На тот момент в республике были полностью привиты от коронавируса только 45 процентов жителей.