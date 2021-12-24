Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что его СМИ «Соловьев LIVE» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. В беседе с изданием Daily Storm он предположил, с чем было связано это решение.

Соловьев рассказал, что «Соловьев LIVE» подавало заявку на аккредитацию на пресс-конференцию главы государства, однако ее не одобрили. По мнению ведущего, отказ связан с тем, что на мероприятие допустили много журналистов от ВГТРК, представителем которого он также является. «Наш канал ("Россия 1" — прим. "Ленты.ру") присутствовал, ВГТРК в самом разном виде, от "Вести ФМ" тоже были люди», — отметил он.

Телеведущий также прокомментировал участие в пресс-конференции основателя группы «Ленинград» и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, а также присутствие на мероприятии телеведущей Ксении Собчак. «Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну такая важная персона!» — поиронизировал Соловьев над журналисткой. «А Шнуров — наверное, ему было скучно», — высказался он.

Журналист также отметил отсутствие на конференции украинского журналиста Романа Цимбалюка, которого ранее вызывали на допрос в Москву по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, который по инициативе ведомства не состоялся. «Меня удивил гражданин Цимбалюк, который и аккредитацию получил, а сам, я так понимаю, оказался в Киеве. Ну не занимал бы чужое место!» — возмутился он.

Ранее стало известно, какой вопрос Шнуров собирался, но не смог задать Путину на большой пресс-конференции. Гендиректор RTVI рассказал, что хотел спросить у президента, не хочет ли глава государства объявить амнистию.

Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате. На мероприятии присутствовали 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.