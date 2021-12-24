В стрелковом центре обнаружили тела двух россиян с огнестрельными ранениями

В Томске в стрелковом центре нашли два тела с огнестрельными ранениями. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает издание Baza.

По предварительным данным, 26-летний мужчина сначала застрелил инструктора, а потом покончил с собой. Рядом с телом найден пистолет. Инцидент произошел в клубе «Полигон» на проспекте Фрунзе. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

29 мая 2020 года сообщалось, что в Челябинской области. 34-летний россиянин выстрелил в инструктора на стрелковом полигоне и покончил с собой. По данным следствия, инцидент произошел в частном учебном центре по практической стрельбе в Красноармейском районе области.