Россиянин выстрелил в инструктора на полигоне и покончил с собой

В Челябинской области 34-летний россиянин выстрелил в инструктора на стрелковом полигоне и покончил с собой. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел в частном учебном центре по практической стрельбе в Красноармейском районе области. Один из учеников несколько раз умышленно выстрелил в инструктора и после этого покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

4 июля 2016 года сообщалось, что в тире на северо-западе Москвы, мужчина попытался покончить с собой. В итоге он получил ранение, как и пытавшийся ему помешать инструктор.

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