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Tesla запретила игры в автомобилях

Tesla отключит функцию игр в своих автомобилях во время движения

Фото: Globallookpress.com

Tesla согласилась запретить запускать игры в своих автомобилях во время движения. Об этом сообщает The New York Times.

«После начала предварительной оценки Tesla Passenger Play компания сообщила агентству, что меняет настройки этой функции», — рассказали журналистам представители Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA). В обновлении для авто опция Passenger Play будет отключена, причем для всех находящихся в салоне пассажиров.

В Tesla приняли такое решение сразу после того, как NHTSA начала расследование, касающиеся запуска игр за рулем машины. На производителя жаловались, что в машине есть возможность включать игры на водительском экране во время того, пока автомобиль передвигается на автопилоте. В апдейте опция Passenger Play будет отключена для всех находящихся в салоне людей — и для водителя, и для пассажиров. Запускать игры можно будет только в режиме парковки.

«Нет никаких аргументов в пользу того, что это неопасно», — ранее прокомментировал расследование NHTSA исполнительный директор Центра автомобильной безопасности Джейсон Левин (Jason Levine). В Tesla никак не прокомментировали изменение в прошивке своих автомобилей.

Ранее журналисты Gizmodo раскритиковали Tesla за возможность запуска игр во время движения авто. Многие водители включают видеоигры на переднем экране машины в то время, пока электрокар передвигается в режиме автопилота.

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Андрей Ставицкий
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