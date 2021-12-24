Бортпроводник рассказал о необычном виде перелетов без пассажиров

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, рассказал о необычном виде перелетов без пассажиров — перегоночном рейсе. Подробностями он поделился на видео в TikTok-аккаунте.

Бортпроводник пояснил, что на перегоночном рейсе присутствуют только члены экипажа и пилоты. При этом такой перелет возникает редко, только в случае отмены вылета или перестановок в расписании, когда всю команду воздушного судна требуется переместить в другой пункт отправления.

«Очень непривычно, что в нашем распоряжении целый пустой самолет без пассажиров, и мы действительно летим», — признался Чимато.

В комментариях пользователи сети поделились своим опытом. «А я в апреле оказалась на таком рейсе — нас было всего 10 пассажиров», «На самом деле этот термин обозначает, что самолет сломан и буксируется при помощи другого лайнера (ferry flight — прим. «Ленты.ру»), правильно — reposition flight», «На таких рейсах может и вовсе не быть бортпроводников», «Такие полеты случаются чаще, чем ты думаешь», — написали они.

Ранее в декабре этот же бортпроводник раскрыл неизвестные факты о работе. Например, мужчина рассказал, что на каждом рейсе, даже самом раннем, члены экипажа обязаны проверять детекторы дыма на исправность — это делается с помощью специального стержня.