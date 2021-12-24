Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Бортпроводник рассказал о необычном виде перелетов без пассажиров

Бортпроводник рассказал о перегоночных рейсах, на которых летают только члены экипажа

Кадр: @tommycimato / TikTok

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, рассказал о необычном виде перелетов без пассажиров — перегоночном рейсе. Подробностями он поделился на видео в TikTok-аккаунте.

Бортпроводник пояснил, что на перегоночном рейсе присутствуют только члены экипажа и пилоты. При этом такой перелет возникает редко, только в случае отмены вылета или перестановок в расписании, когда всю команду воздушного судна требуется переместить в другой пункт отправления.

«Очень непривычно, что в нашем распоряжении целый пустой самолет без пассажиров, и мы действительно летим», — признался Чимато.

В комментариях пользователи сети поделились своим опытом. «А я в апреле оказалась на таком рейсе — нас было всего 10 пассажиров», «На самом деле этот термин обозначает, что самолет сломан и буксируется при помощи другого лайнера (ferry flight — прим. «Ленты.ру»), правильно — reposition flight», «На таких рейсах может и вовсе не быть бортпроводников», «Такие полеты случаются чаще, чем ты думаешь», — написали они.

Ранее в декабре этот же бортпроводник раскрыл неизвестные факты о работе. Например, мужчина рассказал, что на каждом рейсе, даже самом раннем, члены экипажа обязаны проверять детекторы дыма на исправность — это делается с помощью специального стержня.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при пожаре в российском ковидном госпитале
Появилось видео из полностью сгоревшей палаты ковид-госпиталя в Астрахани
Дзюба описал отношение к Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня»
Российский комплекс «Деривация-ПВО» уничтожит микро- и мини-БПЛА
Россияне назвали политиков года
В России выявили менее 25 тысяч новых случаев COVID-19
В США поджигателя назначили начальником пожарного управления
Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе
Заявления о войсках России на границе с Украиной объяснили попыткой саботажа
В России подорожает пиво
Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Москвичам пообещали снегопады и штормовой ветер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter