Бортпроводник раскрыл неизвестные факты о работе

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, раскрыл неизвестные для многих пассажиров факты о своей работе. Ими он поделился в личном TikTok-аккаунте.

Бортпроводник объяснил, что на каждом рейсе, даже самом раннем, члены экипажа обязаны проверять детектора дыма на исправность — на видео он показал, что это делается с помощью специального стержня.

Также американец рассказал, что в случае необходимости с кресла можно легко снять сиденье и использовать его в качестве плавучего средства — для этого у подушки с обратной стороны имеются две петли, за которые удобно держаться руками.

«Мы также можем установить дополнительное место в проходе, поставив сиденье между двумя соседними креслами одного ряда», — поделился еще одной хитростью Чимато.

Кроме того, бортпроводник напомнил, что за откидным сиденьем для членов экипажа, которое располагается в последнем ряду салона (на некоторых моделях самолета), находится дверь уборной.

Ранее в декабре этот же бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров во время полета. Например, мужчина вспомнил, как один из пассажиров сделал ему комплимент, отметив его красивую униформу, а также поинтересовался, сможет ли член экипажа ему ее одолжить.