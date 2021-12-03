Бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров во время полета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато, который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, рассказал о самых глупых вопросах пассажиров, которые ему когда-либо задавали. Забавными случаями он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Так, бортпроводник вспомнил, как один из пассажиров сделал ему комплимент, отметив его красивую униформу, а также поинтересовался, сможет ли мужчина ему ее одолжить.

Другой путешественник предположил, что самолет столкнулся с птицей, — бортпроводник ответил, что на высоте 30 тысяч футов (около девяти тысяч метров) живые существа не летают. Еще одна нелепая просьба — «выключить» уборную на борту воздушного судна. «Это значит, что уборная слишком громкая», — объяснил свою жалобу пассажир.

В заключение Чимато рассказал, что однажды один турист потребовал у него выяснить, обиты ли сиденья кресел натуральной кожей. При этом пассажир заявил, что отказывается сидеть на своем месте из-за неприятного запаха.

Ранее в ноябре тот же бортпроводник раскрыл неожиданные для пассажиров факты о своей работе. Например, американец объяснил значение двойного звукового сигнала, который по тональности звучит, как вызов бортпроводника. По его словам, это свидетельствует о последнем снижении высоты и скорой посадке лайнера.