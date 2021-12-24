15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня показала пляжное фото, сделанное во время отдыха, и удивила фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

15-летняя спортсменка снялась на фоне лагуны на острове Бора-Бора с распущенными волосами в пляжной одежде: желтых топе и облегающей юбке с разрезом. Также на одном из кадров Худякова позирует в белом бюстгальтере от комплекта бикини. Ее образ дополнили цветочный венок, гавайская лея на шее и тонкие золотистые цепочки на теле. Публикация набрала более 87 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид подростка и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Потрясающая красота. Нет слов. Идеальная девушка!», «Не верится, что ей всего 15 лет. Выглядит так взросло, на все 25. Можно замуж уже выдавать», «Пожарных срочно, здесь девочка-огонь!», «Потрясающая!», «Как тебе идет венок!» — хвалили они.

В марте Тоня Худякова разместила снимок в бикини и также восхитила фанатов. Тогда спортсменка снялась на пляже с распущенными волосами в леопардовом бикини с принтом в виде розовых цветов. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов.