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Среда обитания

Российскую пенсионерку нашли среди мертвых животных и мусора

Волонтеры наткнулись на квартиру в Санкт-Петербурге с горами мусора и трупами собак

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В Санкт-Петербурге волонтеры случайно наткнулись на жилье с горами мусора и трупами животных. Во время поиска пропавших собак они нашли захламленную квартиру с пенсионеркой среди голодных питомцев в ужасном состоянии. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты получили заявку от жильцов дома номер 12Б на 3-й линии Васильевского острова. Собственники пожаловались на непрекращающийся лай в одной из квартир. По прибытии на место волонтеры увидели груды мусора, стаи мух и почувствовали неприятный запах. Их также удивило большое количество животных и вид россиянки. Судя по объему хлама, женщина жила таким образом несколько лет.

По квартире передвигались несколько тощих собак, а в куче вещей лежали мертвые животные. Петербуржцы также отметили, что собаки мочились где попало, а по лестнице внутри квартиры ползали огромные тараканы. Волонтеры оставили женщине еду и чай, а собакам купили корм, так как не смогли решить проблему на месте. В итоге активисты попросили помочь им разобраться в ситуации.

В январе в Санкт-Петербурге загорелась захламленная квартира. На месте пожара в Курортном районе спасатели обнаружили тела 26 собак, 17 из которых были щенками. Хозяйкой также оказалась пенсионерка. Женщина выжила, но отказалась от госпитализации.

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Нина Ташевская
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