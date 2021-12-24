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Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги

ТАСС: пассажирский самолет, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Пассажирский Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги — прим. «Ленты. ру») и снижается», — рассказал источник в авиационных службах.

В настоящий момент воздушное судно находится над Рязанской областью. Лайнер должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово.

Ранее в декабре самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Якутск, вынужденно сел в Хабаровске из-за мороза. В Якутске утром в четверг, 23 декабря, температура воздуха опустилась до минус 47 градусов, стоял сильный туман, а метеорологическая видимость составляла 200 метров.

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Мария Гейн
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