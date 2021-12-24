В Кремле оценили роль Турции в ситуации в Донбассе

По вопросам, связанным с урегулированием ситуации в Донбассе, США будут консультироваться со своими союзниками, в том числе с Турцией. Так роль Анкары в ситуации на Украине оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно, в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Они же союзник США», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что Турция может принять участие в антироссийской военной операции НАТО в Донбассе и даже возглавить ее. Уточняется, что члены НАТО поочередно командуют Объединенной оперативной группой повышенной готовности (VJTF). В 2021 году командование находится у Турции.

По мнению турецкого обозревателя Четинера Четина, Анкара окажется «в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году».