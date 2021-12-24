Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

55-летний манекенщик Versace раскрыл необычный секрет своей молодости

Американский манекенщик Versace заинтересовался уринотерапией для сохранения молодости

Фото: @certifiedhealthnut

Бывший манекенщик раскрыл необычные секреты сохранения молодости и привлекательной внешности в 55 лет. Интервью с ним публикует издание Daily Mail.

Американская модель Трой Кейси (Troy Casey), который неоднократно сотрудничал с люксовым брендом Versace, рассказал, что в 20-летнем возрасте вел нездоровый образ жизни, из-за чего в его организме задерживалась лишняя вода, которая вызывала отеки. По этой причине он не мог участвовать во многих съемках и решил заняться своим здоровьем и внешним видом.

Герой материала признался, что заинтересовался уринотерапией (псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предусматривающий применение мочи в качестве лечебного средства — прим. «Ленты.ру») в 2004 году. По его словам, впервые он попробовал собственную мочу, когда не захотел останавливаться, чтобы купить воду во время поездки на машине.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля

«Мне было лень остановиться для похода в магазин, поэтому я помочился в чашку и выпил свою мочу. Тогда я подумал, что на вкус она не такая уж и плохая. Я не пил ее скорее из-за психологического барьера, который был у меня в голове. На самом деле после выпитой мочи я даже стал чувствовать себя лучше», — высказался Кейси.

Американец считает, что уринотерапия помогла ему сохранить подтянутое тело и рельефный пресс в зрелом возрасте. Мужчина отмечает, что в моче содержится множество аминокислот, стволовых клеток и антител. Кейси выпивает стакан собственной мочи каждое утро, а также регулярно мажет жидкостью кожу.

В октябре выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США вновь заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной по транзиту газа
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300
Врач назвал разницу между аллергией на холод и обморожением и дал советы
Щенок прыгнул на колени к девочке и помог диагностировать опасное заболевание
Орбиту МКС изменили
На Украине представили новую систему боевых наград с символами националистов
Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой
Экономист спрогнозировала будущее рубля к Новому году
Пушков ответил на обвинения США в адрес России в нарушении правил ВТО
Отношение Крыма к санкциям Запада описали фразой «плевать он хотел»
Мусору от пива нашли необычное применение
Стало известно о возможном участии Турции в операции НАТО в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter