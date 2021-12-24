55-летний манекенщик Versace раскрыл необычный секрет своей молодости

Бывший манекенщик раскрыл необычные секреты сохранения молодости и привлекательной внешности в 55 лет. Интервью с ним публикует издание Daily Mail.

Американская модель Трой Кейси (Troy Casey), который неоднократно сотрудничал с люксовым брендом Versace, рассказал, что в 20-летнем возрасте вел нездоровый образ жизни, из-за чего в его организме задерживалась лишняя вода, которая вызывала отеки. По этой причине он не мог участвовать во многих съемках и решил заняться своим здоровьем и внешним видом.

Герой материала признался, что заинтересовался уринотерапией (псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предусматривающий применение мочи в качестве лечебного средства — прим. «Ленты.ру») в 2004 году. По его словам, впервые он попробовал собственную мочу, когда не захотел останавливаться, чтобы купить воду во время поездки на машине.

«Мне было лень остановиться для похода в магазин, поэтому я помочился в чашку и выпил свою мочу. Тогда я подумал, что на вкус она не такая уж и плохая. Я не пил ее скорее из-за психологического барьера, который был у меня в голове. На самом деле после выпитой мочи я даже стал чувствовать себя лучше», — высказался Кейси.

Американец считает, что уринотерапия помогла ему сохранить подтянутое тело и рельефный пресс в зрелом возрасте. Мужчина отмечает, что в моче содержится множество аминокислот, стволовых клеток и антител. Кейси выпивает стакан собственной мочи каждое утро, а также регулярно мажет жидкостью кожу.

В октябре выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.