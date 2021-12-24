Врач назвал оптимальный срок ревакцинации для защиты от омикрон-штамма

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik назвал оптимальный срок ревакцинации для защиты от омикрон-штамма коронавируса.

Специалист отметил, что новый штамм уже пришел в Россию. «До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения омикрона и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — отметил он.

Врач исключил вероятность сохранения в организме того уровня антител, который необходим для защиты от омикрон-штамма коронавируса, в течение длительного срока. По его словам, лучшим выбором для повторной вакцинации взрослого человека без серьезных хронических заболеваний является препарат «Спутник Лайт». Однако ослабленным и пожилым людям могут потребоваться обе дозы вакцины «Спутник V» для выработки иммунитета против омикрон-штамма, считает он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сроки проведения ревакцинации для больных омикрон-штаммом могут измениться после его более подробного изучения. «Наши коллеги из других государств, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев»,— сказала она.