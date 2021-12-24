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Раскрыты характеристики Xiaomi 12

Флагман Xiaomi 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 1 должны оценить примерно в 40 тысяч рублей

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Новый флагман Xiaomi выпустят в трех версиях. Базовую комплектацию должны оценить примерно в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает издание GizomoChina.

Журналисты ссылаются на известного китайского инсайдера Panda is Bald, который раскрыл подробные характеристики Xiaomi 12. По информации автора, флагман получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и поддержкой частоты до 120 герц. Вес устройства составит 180 граммов.

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Флагманский телефон получит топовый чип Snapdragon 8 Gen 1, от восьми гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 гигабайт встроенной памяти формата UFS 3.1. На задней панели устройства будет расположена тройная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей. Разрешение третьего сенсора не раскрывается: известно лишь, что он получит трехкратный оптический зум.

Смартфон оснастят аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 30 ватт. Аппарат будет иметь модули Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Xiaomi 12 в базовой версии будет оценен в 3699 юаней, или около 40 тысяч рублей. Модель с восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти появится на рынке по цене 3999 юаней, или около 44 тысяч рублей. Топовая версия, которая будет отличаться наличием 12 гигабайт оперативной памяти, оценена в 4399 юаней, или около 48 тысяч рублей.

Анонс Xiaomi 12 запланирован на 28 декабря. Ранее глава китайской компании Лэй Цзюнь сообщил, что будущий смартфон побил 15 рекордов лаборатории DisplayMate, которая занимается изучением экранов девайсов.

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Андрей Ставицкий
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