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В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России

Представитель МИД Мария Захарова: ЕС строит отношения с Москвой на неуважительной основе

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

В интересах Европейского союза (ЕС) способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе и созданию предпосылок для ликвидации разделительных линий на континенте. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат не увидела готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России в рамках предложенных Москвой проектов соглашений. «Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и учета наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим», — рассказала она.

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Захарова отметила, что объединение продолжает наращивать нелегитимные ограничительные меры против российской стороны и ее союзников. «Евроструктуры продвигают новую форму взаимодействия с нашей стороной на основе фантасмагорической триады принципов: отпор, сковывание и выборочное взаимодействие», — раскрыла она. По словам дипломата, выстраивать стабильные отношения на такой неуважительной основе не представляется возможным.

Ранее Захарова заявила, что Москва подтверждает готовность к прямому двустороннему диалогу с НАТО по проекту соглашений о гарантиях безопасности. Она также рассказала, что российская сторона рассматривает приглашение принять участие в заседании Совета Россия — НАТО.

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Екатерина Андреева
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