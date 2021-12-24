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Захарова заявила о страхе и поражении американских политических элит

Мария Захарова рассказала об опасном страхе США потерять лидерство

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об опасном страхе США потерять лидерство и заявила о поражении американских политических элит, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала интервью госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, заявившего, что отказ США от лидерства приведет к «возникновению вакуума, который заполнится хаосом и законом джунглей». «В основе очень многого того, что они (США — прим. «Ленты.ру») совершают сегодня, заложен страх. Страх потери собственности собственной исключительности, собственности лидерской роли — к реальному лидерству этого никакого отношения [не имеет], видение себя в качестве некоего бесконечного хозяина всего, что есть вокруг», — отметила она.

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Захарова обратила внимание, что в Вашингтоне отказываются признавать, что не обладают описанными качествами, а «мир выстраивается теперь уже совсем на других концептуальных подходах». «Ну и в целом когда политическая элита чего-то боится и этот страх демонстрирует, она уже проиграла», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова призывала США прекратить расшатывание несущей конструкции мировой торговли. Она отметила, что США блокируют работу апелляционного органа ВТО путем введения санкций, которые сдерживают возможности других торговых субъектов в тех областях, где США не могут конкурировать на равных.

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Виктория Кондратьева
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