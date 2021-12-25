Россиянам раскрыли опасность мобильного банка на смартфоне
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что использование мобильного приложения банка создают ряд угроз со стороны киберпреступников. Эксперт объяснил, в чем заключается опасность такого типа оплаты, сообщает агентство «Прайм».
Специалист раскрыл главную проблему в использовании мобильных банков на смартфоне: она заключается не в самих приложениях, а в действиях киберпреступников и доверчивости россиян. Кашкин напомнил, что кредитная организация никогда не отправит своим клиентам смс, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-аккаунт.
«Таким образом действует только система фишинга: преступники создают “зеркало” официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя», — предупредил доцент.
Кашкин призвал регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, поскольку «их могут элементарно подсмотреть злоумышленники». Если эта комбинация также используется для получения доступа к другим приложениям или системам, то третьи лица могут узнать ее с большей вероятностью.
Чтобы защитить сбережения, эксперт посоветовал установить лимит ежедневных транзакций. Такая мера поможет не утратить все накопления в один момент и позволит выиграть время для блокировки счетов и обращения в правоохранительные органы. Кроме того, Кашкин порекомендовал не использовать общественный wi-fi для входа в онлайн-банки, а также подключить смартфон к биометрической защите данных и сделать вход в приложение по отпечатку пальца и идентификации лица.
Ранее россиянам назвали способы защиты мобильного банка на смартфоне. Для этого важно использовать систему двухфакторной аутентификации и соблюдать правила цифровой гигиены.