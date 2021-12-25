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В Госдуме предложили сделать городской транспорт бесплатным перед Новым годом

Лидер СР Сергей Миронов: перед Новым годом общественный транспорт должен стать бесплатным

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Общественный транспорт и пригородные поезда в период перед новогодними праздниками следует сделать бесплатным хотя бы на два-три дня. С таким предложением в своем Telegram-канале выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

По его мнению, такое решение позволит значительно разгрузить городскую инфраструктуру в мегаполисах, поможет людям успеть купить подарки и накрыть новогодний стол без стресса. Он призвал городские власти подумать над такой инициативой. Кроме того, политик заметил, что людям перед праздниками должно стать просто приятно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о наиболее значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Среди них он выделил увеличение размера пособий на детей до трех лет и количества семей, которым положены выплаты на первого и второго ребенка соответствующего возраста.

А пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими и несколько дней будет отдыхать.

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Платон Щукин
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