Кот-клептоман своровал у соседей устройство для употребления наркотиков

В новозеландском городе Крайстчерч уже несколько лет как орудует пятилетний кот-клептоман по кличке Кит. Он ворует множество совершенно разных вещей у соседей, сообщает издание Mail Online. Среди последних украденных вещей оказались устройство для употребления наркотиков и пакет с белым порошком.

Хозяева питомца признаются, что не знают, как справиться с его вредной привычкой. Черный кот проникает в дома соседей через окна или кошачьи двери по ночам уже в течение трех лет и ворует все, что может ему приглянуться. Иногда он может принести до шести предметов за ночь. То, что он не может пронести через кошачью дверцу, Кит бросает прямо во дворе.

Среди его «добычи» числятся такие вещи, как рубашка тюремного надзирателя, трусики, бюстгальтеры, туфли, а также живые угри. Один из местных жителей стал специально класть в свои ботинки 2,5-килограммовые стальные носки для того, чтобы уберечь их от вора.

Владельцы кота-клептомана поставили перед своим домом несколько контейнеров с извинениями перед соседями и вещами, которые своровал их питомец. Благо, местные жители привыкли к необычным выходкам кота и уже стали считать их забавными.

Ранее пользовательница Reddit с ником Throwawaybrothrrcat поделилась историей о том, как поссорилась с братом после того, как он избавился от кота, принадлежавшего их покойному отцу. По словам женщины, она так сильно разозлилась на родственника, что выгнала его из дома.