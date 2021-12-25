Россиянам станет проще уехать в Магадан

Конкретное решение о строительстве железной дороги в Магадан должно быть принято в 2022 году, а весь проект обойдется в два триллиона рублей. Такие цифры во время пресс-конференции назвал губернатор Магаданской области Сергей Носов, сообщает MagadanMedia.

По его словам, одним из предложенных учеными вариантов маршрута является дорога вдоль федеральной автомобильной трассы. Она длиннее, но проще по логистике. Носов отметил, что смотреть этот вопрос и вносить его в программу станет РЖД.

В августе 2020 года глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что если решение о строительстве дороги примут, уехать в Магадан поездом можно будет к 2035 году. Тогда он указал, что проект могут включить в долгосрочную программу развития компании.

Впервые об идее железной дороги в Магадан Носов заявил в августе 2018 года. По его мнению, такая магистраль сдвинет экономику региона с мертвой точки, поскольку транспортная недоступность серьезно тормозит развитие.

Через несколько месяцев портал «РЖД-Партнер» указал, что имеющийся проект не прошел отбор в Минэкономразвития из-за отсутствия технико-экономических показателей.

Ранее сообщалось, что РЖД пытается убедить правительство в необходимости построить пассажирскую высокоскоростную магистраль Москва-Петербург стоимостью 1,7 триллиона рублей. В противном случае, отмечают в компании, страна лишится перспективных грузопотоков в порты на северо-западе.