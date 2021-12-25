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В Китае зафиксировали максимальное с августа число заражений коронавирусом

В Китае зафиксировали самое большое с августа 2021 года число новых заражений COVID-19

Фото: Reuters

В Китае зафиксирована самая крупная с августа 2021 года вспышка коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в стране выявлено 164 новых случая заражения штаммом SARS-CoV-2, 73 зараженных недавно прибыли в Китай из-за границы. У 140 заболевших повышенная температура тела, кашель и недомогание, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки возросло до 1881, однако только девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Официально за все время в материковой части Китая переболели коронавирусом 100,8 тысячи человек. Смертей от инфекции не было на протяжении 11 месяцев — с 25 января. С начала пандемии от инфекции умерли 4636 человек.

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Леонид Микуляк
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