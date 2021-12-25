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США пообещали построить «евроатлантическое будущее Украины»

Посольство США поздравило Украину с 30-летием отставки Горбачева

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

В честь 30-летия со дня отставки с поста президента СССР Михаила Горбачева посольство США в Киеве поздравило Украину и пообещало построить ей «евроатлантическое будущее». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает РЕН.

Сообщается, что представители американской дипмиссии отметили высокий уровень отношений между Вашингтоном и Киевом — «прочнее, чем когда-либо». «Поскольку мы работаем вместе, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины и построить евроатлантическое будущее Украины» — цитирует издание дипломатов США.

Ранее сообщалось, что Пентагон работает над тем, чтобы передать Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное «вторжение» России. Предполагалось, что разведданные будут содержать изображения о передвижении российских войск возле границ Украины и, если они будут переданы вовремя, эта информация поможет украинским военным предотвратить атаку.

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Леонид Микуляк
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