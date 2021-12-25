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В России предложили ввести день памяти распада СССР

РБК: вице-спикер Госдумы Чернышов предложил установить 26 декабря днем памяти распада СССР
Борис Чернышов

Борис Чернышов. Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ »

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предложили сделать 26 декабря днем памяти о прекращении существования СССР. С инициативой ввести такую дату выступили в ЛДПР, сообщает РБК.

Поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил внести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, родившийся в год распада СССР — 1991. В пояснительной записке к законопроекту он назвал произошедшее главной геополитической катастрофой XX века, «которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве».

Чернышов полагает, что необходимо установить 26 декабря как особую дату, чтобы увековечить память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».

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«Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — объяснил депутат.

Вице-спикер Госдумы добавил, что СССР первым запустил человека в космос и создал «невероятную систему безопасности», но после его распада многие люди не нашли себя в новой реальности. Кроме того, возросло число преступлений, а одна страна разбилась на «разделенные республики и большое количество национальных конфликтов».

«К сожалению, история для нас не учительница, а строгий надзиратель, который не прощает невыученных уроков. Такой серьезный день как разрушение этого великого государства мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии,
проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские», — заключил Чернышов.

Ранее последний лидер СССР Михаил Горбачев ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР. Он рассказал, что в высших эшелонах власти западных стран «были люди, которые потирали руки, видя наши трудности».

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Марина Совина
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