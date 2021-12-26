ЕС потребовал от России почти 300 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), потребовав от России 290 миллиардов евро. Об этом сообщают «Известия».

Как утверждают в ЕС, именно на эту сумму Россия «незаконно дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения. Претензии связаны с тремя предпринятыми страной мерами. В частности, в ЕС выразили довольство «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки» и национальными квотами при госзакупках. Кроме того, в своей жалобе Еврокомиссия отметила необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, тогда как при закупке отечественной продукции такие документы не требуются.

В ЕС подчеркнули, что подобные ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности честной конкуренции.

Данный спор станет одним из крупнейших по цене в ВТО, отмечает издание.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению. Также российский лидер добавил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения.