Жители мятежной провинции Афганистана вышли на митинг против талибов

Жители мятежной афганской провинции Панджшер вышли на митинг против террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах группа людей несет по улице труп человека и скандирует лозунги. В толпе слышен детский голос. В описании к видео сказано, что протестующие скандировали лозунги в поддержку руководителя сил сопротивления Ахмада Масуда.

В середине ноября сообщалось, что талибы закрыли сухопутное сообщение с Панджшером, где базируются отряды Фронта национального сопротивления. ФНС вступил в бой с террористами, которые пришли к власти в Афганистане в середине августа.

Кроме того, противники талибов объявили о начале партизанских действий в провинции Лагман.