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Жители мятежной провинции Афганистана вышли на митинг против талибов

Опубликовано видео протестов против талибов из мятежной афганской провинции Панджшер

Жители мятежной афганской провинции Панджшер вышли на митинг против террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах группа людей несет по улице труп человека и скандирует лозунги. В толпе слышен детский голос. В описании к видео сказано, что протестующие скандировали лозунги в поддержку руководителя сил сопротивления Ахмада Масуда.

В середине ноября сообщалось, что талибы закрыли сухопутное сообщение с Панджшером, где базируются отряды Фронта национального сопротивления. ФНС вступил в бой с террористами, которые пришли к власти в Афганистане в середине августа.

Кроме того, противники талибов объявили о начале партизанских действий в провинции Лагман.

Алевтина Запольская
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