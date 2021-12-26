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Экономист оценил вероятность увеличения стоимости бензина

Экономист Белхароев: стоимость бензина в России может увеличиться до 100 рублей за литр

Фото: Pixabay

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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По словам экономиста, стоимость топлива последние три года растет медленно, но стабильно. Основной фактор, сдерживающий ее увеличение, — госрегулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья. В частности, важную роль играют валютные интервенции Центробанка России с целью поддержания курса ру,ля. 

Эксперт считает, что остановить рост цен не получается — крупные компании вытеснили с рынка мелких собственников АЗС, которые оставались нерентабельными из-за высоких оптовых цен на бензин. «В настоящее время практически весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности десяти Вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые в состоянии обрушить рынок топлива», — оценил ситуацию Белхароев.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил россиянам, что сильные морозы оказывают дополнительную нагрузку на автомобиль, наиболее сильную — при старте двигателя. В связи с этим зимой нужно подбирать топливо с минимальным октановым числом, заявил он. Эксперт назвал бензин марки АИ-92 лучшим для заправки в это время года.

Марина Совина
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