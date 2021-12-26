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В России 11 человек пострадали на корпоративе из-за ультрафиолетовой лампы

В Дзержинске 11 человек получили на корпоративе поражения глаз ультрафиолетовой лампой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Дзержинск Нижегородской области 11 человек пострадали на корпоративе от включенной ультрафиолетовой лампы — они обратились к медикам с признаками поражения глаз (электроофтальмии). Об этом замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Мелик-Гусейнова, корпоратив проходил в одном из кафе в ночь на 26 декабря, всего на нем было 15 человек.

По состоянию на 15:40 из 11 пострадавших человек семерых госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении бассейна в спа-центре. По данным управления Следственного комитета по Республике Бурятия, пострадавшие получили ожоги глаз, дыхательных путей и кожи. По мнению следователей, в воде была высокая концентрация дезинфицирующих средств.

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Майя Гавашели
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