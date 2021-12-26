Аналитики назвали год вхождения России в топ-10 мировых экономик

Мировая экономика в 2022 году впервые превысит отметку 100 триллионов долларов, а Россия войдет в топ-10 мировых экономик через 15 лет. Об этом говорится в докладе аналитиков Центра исследований экономики и бизнеса Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Так, по прогнозам британской компании, темпы роста экономики России составят примерно 2,4 процента в год в 2021-2025 годах, 1,6 процента в год в 2025-2030-м и те же 1,6 процента в 2030-2035 года. По итогам 2021 года Россия окажется на 12-м месте в рейтинге крупнейших экономик мира, к 2026-му опустится на 13-е место, но в 2036 году войдет в десятку рейтинга.

Темп роста китайской экономики будет постепенно замедляться: до 2025 года объем ВВП страны будет расти в среднем на 5,7 процента в год, в период 2025–2030 годов — в среднем на 4,7 процента ежегодно, а в следующую пятилетку — всего по 3,8 процента.

Движение вверх продолжит экономика Индии: уже в следующем году она должна обойти Францию, а в 2023 году и Британию, заняв шестую строчку мирового рейтинга, считают эксперты.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рубль только укрепляет свои позиции, становясь все более выгодной валютой для инвестирования. Шоки, связанные с пандемией коронавируса, уже подходят к концу. Но даже если выяснится, что это еще не конец, страна успела выработать механизмы действия в таких ситуациях. Экономика России, как считает финансовый аналитик, находится в равновесном состоянии.

