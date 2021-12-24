Названа лучшая валюта для хранения сбережений

В долгосрочной перспективе рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что экономика России активно развивается, хотя пока это может быть и незаметно на бытовом уровне. А вот у США накопился значительный багаж проблем, которые могут привести к ослаблению нацвалюты.

Ситуация вокруг рубля только кажется нестабильной, уверен Беляев. По его словам, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь все более выгодной для инвестирования. Шоки, связанные с пандемией коронавируса, уже подходят к концу. Но даже если выяснится, что это еще не конец, страна успела выработать механизмы действия в таких ситуациях. Экономика России, как считает финансовый аналитик, находится в равновесном состоянии.

Рубль — новый доллар

Беляев подчеркнул: пока никакого усиленного, резкого прогресса российской экономики ждать не стоит. Вместе с тем, не предвидится и провалов, даже несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку.

«Что касается предполагаемой войны, не думаю, что все перейдет в серьезную фазу, хотя напряжение и есть. Разум все же возобладает, ведь развязывать войну губительно для всех. Ввиду этого я не вижу причин россиянам переживать и за свои сбережения», — сказал экономист.

Мы видим, что ЦБ взял курс на повышение ключевой ставки, а значит, вскоре повысятся и ставки по банковским вкладам. Это серьезно повысит их привлекательность и сделает более доходными Михаил Беляев экономист

«Многие организации уже предлагают 7-8 процентов по вкладам, и дальше этот показатель будет расти. Кроме того, надо помнить, что все вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы», — напомнил Беляев.

Экономист считает, что сейчас именно рубль является наиболее надежной и перспективной валютой для инвестиций. Раньше специалисты рекомендовали хранить сбережения в валюте страны, куда чаще совершаются регулярные поездки, чтобы не терять на конверсии. Сейчас этой дилеммы уже нет.

«Дело в том, что курсы валют в своем фундаментальном значении определяются состоянием экономики двух стран, их сравнительными характеристиками. США, несмотря на все их проблемы, находятся в устойчивом положении и останутся в нем в ближайшие два-три года. У нас между тем тоже все неплохо», — считает аналитик.

Мы преодолели кризис, выйдя из него с хорошими темпами роста. У нас устойчивые внешнеторговые позиции, из чего можно сделать вывод о том, что курсовые соотношения доллара и рубля едва ли изменятся в ближайшей перспективе Михаил Беляев экономист

О сохранности сбережений в любой валюте можно с уверенностью говорить во временном промежутке в полгода. Говоря о более долгосрочных инвестициях, Беляев предлагает каждому ориентироваться на собственные познания в вопросе. Тем не менее если иметь ввиду не просто сохранность средств, но и возможность заработка на инвестициях, более перспективным экономисту кажется российский рубль.

Раньше специалисты призывали хранить накопления в долларах, указывая на то, что исторически американская валюта всегда дорожала относительно российского рубля. Но сейчас, по мнению Беляева, такие сравнения уже неуместны.

«Когда мы пытаемся апеллировать к историческому опыту, то говорим о том периоде, когда экономика России находилась в крайне неблагоприятном положении относительно США. У нас был переходный период, не самое удовлетворительное управление экономикой, проблемы с приватизацией и ее последствиями, становлением на новые рельсы. Все это заняло слишком много времени, два десятка лет. Но сейчас экономика России в известной мере стабилизировалась, появилась уверенность в том, что она будет развиваться», — уверен Беляев.

В США, по словам экономиста, ситуация обратная: длительное время страна находилась в фазе стабильного роста, с благоприятным бизнес-климатом, даже несмотря на дефицит бюджета. Но сейчас в экономике Штатов наросло значительное количество проблем, преодолеть которые уже не так просто. Кроме того, сегодня мир переживает глобальное разделение на два экономических лагеря: Запад и Восток, США и Китай, что также может ударить по стабильности американской валюты.

«Идет большая мировая перестройка. И дело не только в соотношении сил между Китаем и США, но и в трансформации глобальной модели развития всех экономик мира. Так что, говоря о более долгосрочных перспективах, скажем, на 10 лет вперед, я бы сделал ставку на рубль, а не на доллар. Именно он будет более стабильным и более надежным», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее финансист Михаил Шульгин назвал наиболее устойчивые к девальвации валюты. По его словам, это швейцарский франк, японская иена и датская крона.