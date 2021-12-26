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В доме пьяного немца нашли нацистский алтарь

Немецкая полиция нашла оружейный арсенал и нацистскую атрибутику у пьяного мужчины дома

Фото: Polizei Sachsen

Немецкая полиция нашла нацистский «алтарь» в доме пьяного жителя города Лимбах-Оберфрона в земле Саксония. Об этом сообщает местное отделение полиции на своем официальном сайте.

Немец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам позвонил в полицию и попросил о помощи. Сотрудники правоохранительных органов, которые приехали к мужчине, не выявили никакой угрозы его безопасности, но обнаружили в его квартире значительный арсенал холодного и огнестрельного оружия. Отдельно их поразил целый алтарь из нацистской атрибутики и портретов в гостиной.

Квартиру оцепили, а пьяного мужчину отправили в больницу. Полицейские конфисковали часть оружия, хранение которого запрещено законом: пояс боеприпасов, рапиру, кастеты и ножи. Сейчас правоохранительные органы расследуют происхождение оружия. В полиции сообщили, что мужчина не оказывал сопротивление и добровольно сдал офицерам большую часть своего оружейного арсенала, включая сувенирные ножи. Отмечается, что ранее мужчина не привлекался за аналогичные правонарушения.

Ранее сообщалось, что 100-летний мужчина по имени Йозеф С., работавший охранником в концлагере Заксенхаузен под Берлином, предстал перед судом в Германии. Нациста подозревают в том, что он добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Его также обвиняют в пособничестве в убийстве 3518 человек.

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Валентина Шварцман
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