Назван самый востребованный у россиян продукт перед Новым годом

Назван самый востребованный среди россиян перед Новым годом продукт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По информации исследования, в декабре 2021 года россияне на 31 процент чаще стали покупать икру лососевых и осетровых рыб. Эксперты анализировали наполнение кассовых чеков, используя обезличенные данные. Средний чек на черную или красную икру, по их словам, составил 1304 рубля, тогда как в прошлом декабре он держался на уровне 1073 рублей. Произошел рост на 22 процента. При этом в последнем месяце года он ниже, чем в предыдущие.

«В период традиционно высокого спроса на этот деликатес перед Новым годом ритейлеры запускают акции со скидками. А также многие покупатели приобретают небольшие и недорогие баночки по выгодной цене в подарок, что оказывает значительное влияние на среднюю сумму покупки», — пояснили аналитики.

Ранее сообщалось, что объем производства в 2021 году легальной черной икры составил чуть менее 51 тонны, а объемы рынка нелегальной икры в России может быть минимум на 25 процентов больше этого показателя. При этом оценить точные объемы черного рынка сложно, отметили в в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.